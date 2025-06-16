Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 16 июня 2025Силовые структуры

После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с тремя жертвами под Владимиром
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Число пострадавших при массовом ДТП в российском регионе выросло

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения») УК РФ. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Авария произошла в ночь на понедельник, 16 июня, на 290-м километре федеральной автодороги М7 «Волга». В Вязниковском районе столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, перевозивший более 50 пассажиров. Предварительно известно о десяти пострадавших, трое из которых не выжили.

Как уточняет прокуратура, виновником аварии вероятнее всего стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоящими на светофоре автомобилями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

    Назван возможный виновник массового ДТП во Владимирской области

    После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

    Раскрыта цель израильских атак по Ирану

    Пушилин объяснил мотивы удержания Часова Яра ВСУ

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Названы главные вызовы для мировой экономики

    Глава российского региона раскрыл последствия массированной атаки ВСУ

    В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

    Боец ВС России рассказал об обвале фронта ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости