После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

СК возбудил дело о нарушении ПДД после аварии с тремя жертвами под Владимиром

Число пострадавших при массовом ДТП в российском регионе выросло

Начало событий в новости Число пострадавших при массовом ДТП в российском регионе выросло

Следователи возбудили уголовное дело после массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения») УК РФ. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Авария произошла в ночь на понедельник, 16 июня, на 290-м километре федеральной автодороги М7 «Волга». В Вязниковском районе столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, перевозивший более 50 пассажиров. Предварительно известно о десяти пострадавших, трое из которых не выжили.

Как уточняет прокуратура, виновником аварии вероятнее всего стал водитель автобуса. Он совершил столкновение со стоящими на светофоре автомобилями.

