Журналистку «Медиазоны» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналистку «Медиазоны» Константинову

МВД России объявило в розыск журналистку издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Аллу Константинову (внесена в список иноагентов в России). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

«Константинова Алла Михайловна, 30.10.1988», — значится в базе. Она разыскивается в рамках расследования уголовного дела, подробности о котором не раскрываются.

Известно, что до этого в отношении журналистки было возбуждено дело о нарушении требований к иностранным агентам.

Ранее бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (внесен в список иноагентов в России, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в государственной измене и заочно арестовали.