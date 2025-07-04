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15:17, 4 июля 2025Силовые структуры

Журналистку «Медиазоны» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск журналистку «Медиазоны» Константинову
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Медиазона (издание признано в РФ иностранным агентом) / YouTube

МВД России объявило в розыск журналистку издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Аллу Константинову (внесена в список иноагентов в России). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

«Константинова Алла Михайловна, 30.10.1988», — значится в базе. Она разыскивается в рамках расследования уголовного дела, подробности о котором не раскрываются.

Известно, что до этого в отношении журналистки было возбуждено дело о нарушении требований к иностранным агентам.

Ранее бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (внесен в список иноагентов в России, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в государственной измене и заочно арестовали.

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