Экс-издателя «Медиазоны» обвинили в госизмене

Экс-издатель «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, также внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинен в госизмене и заочно арестован, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Уточняется, что он заочно арестован на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне. Других подробностей не приводится.
2 апреля 2024 года Петр Верзилов заочно получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Также сообщалось, что размер налогового долга бывшего издателя «Медиазоны» составил почти два миллиона рублей. Как писало ТАСС, ИП издателя не действует с 2020 года, однако долг перед государством так и не был погашен. Задолженность перед Казначейством РФ достигала чуть больше 1,91 миллиона рублей.