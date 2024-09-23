Раскрыта сумма налогового долга заочно осужденного бывшего издателя «Медиазоны»

Размер налогового долга бывшего издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), заочно осужденного за фейки о Российской армии, составил почти два миллиона рублей. Такую сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника агентства, ИП издателя не действует с 2020 года, однако долг перед государством так и не был погашен. На данный момент задолженность перед Казначейством РФ составляет чуть больше 1,91 миллиона рублей.
В начале апреля Басманный суд Москвы признал Верзилова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Его заочно приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы, так как издатель находится за пределами РФ.