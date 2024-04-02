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09:45, 2 апреля 2024Силовые структуры

Экс-издателю «Медиазоны» Верзилову вынесли приговор за фейки о Российской армии

Басманный суд Москвы вынес приговор Петру Верзилову по делу о фейках об армии

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Москве к восьми годам и четырем месяцам колонии заочно приговорен экс-издатель «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.

Басманный суд столицы признал Верзилова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Приговор по делу о фейках вынесен заочно, поскольку подсудимый в настоящее время находится за пределами России.

В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого и запросил для него 8,5 года лишения свободы.

Верзилова судят заочно второй раз. После того как Мосгорсуд отменил ему заочный приговор, дело было возвращено на пересмотр.

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      Владимир Седов
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