Экс-издателю «Медиазоны» Верзилову вынесли приговор за фейки о Российской армии
В Москве к восьми годам и четырем месяцам колонии заочно приговорен экс-издатель «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС.
Басманный суд столицы признал Верзилова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Приговор по делу о фейках вынесен заочно, поскольку подсудимый в настоящее время находится за пределами России.
В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого и запросил для него 8,5 года лишения свободы.
Верзилова судят заочно второй раз. После того как Мосгорсуд отменил ему заочный приговор, дело было возвращено на пересмотр.