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Заочный приговор издателя «Медиазоны» Верзилова отменен
В Москве суд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» Петру Верзилову
Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Его дело направят в Басманный суд столицы для нового рассмотрения.
Ранее Верзилова признали виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти») УК РФ. Дело в отношении издателя было возбуждено после его публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в Буче. Тогда суд заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии.