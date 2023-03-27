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18:56, 27 марта 2023Силовые структуры

Издателя «Медиазоны» Верзилова заочно арестовали по делу о фейках

Суд заочно арестовал издателя «Медиазоны» Верзилова по делу о распространении фейков о ВС

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globalookpress.com

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) на два месяца по делу о фейках о ВС России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Верзилова обвиняют в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти»). Дело в отношении издателя было возбуждено после его публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в Буче. По данным следствия, в них Верзилов пытался сформировать у россиян ложное представление о целях СВО.

9 января Верзилова объявили в международный розыск по обвинению в преступлении по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ. В открытых источниках фигурируют данные о том, что Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.

26 января Верзилова обвинили в дискредитации российской армии.

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Илона Палей
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