Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова обвинили в дискредитации армии

СК заочно обвинил в дискредитации армии создателя издания «Медиазона» Верзилова

Cледственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения издателю «Медиазоны» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в дискредитации армии. Об этом в четверг, 26 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело в отношении создателя возбуждено из-за двух публикаций в Twitter и постов в запрещенном в России Instagram. Как следует из материалов дела, в своих постах он писал о специальной военной операции (СВО) на Украине, в частности о событиях в Буче. Тем самым он создал угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах СВО.

9 января следствие объявило Верзилова в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»), предполагающей наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 400 часов. По данным СМИ, Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.