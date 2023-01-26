Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 26 января 2023Силовые структуры

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова обвинили в дискредитации армии

СК заочно обвинил в дискредитации армии создателя издания «Медиазона» Верзилова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Cледственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения издателю «Медиазоны» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в дискредитации армии. Об этом в четверг, 26 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело в отношении создателя возбуждено из-за двух публикаций в Twitter и постов в запрещенном в России Instagram. Как следует из материалов дела, в своих постах он писал о специальной военной операции (СВО) на Украине, в частности о событиях в Буче. Тем самым он создал угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах СВО.

9 января следствие объявило Верзилова в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»), предполагающей наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 400 часов. По данным СМИ, Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил о решающем значении событий на Украине в ближайшие месяцы
США ввели санкции против связанных с холдингом Потанина структур
Самый быстрый полицейский пешком догнал преступников на фургоне
Мэр Парижа высказалась об участии России в Олимпиаде-2024 на условиях МОК
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова обвинили в дискредитации армии
В Великобритании оценили перспективы Украины после конфликта
Врач назвала россиянам четыре способа борьбы с неровностями кожи
Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР
Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов
Сбивший насмерть на электросамокате россиянку подросток предстанет перед судом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.