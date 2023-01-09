Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 9 января 2023Силовые структуры

Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск основателя «Медиазоны» Верзилова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основателя издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию об амнистии бойцов ЧВК «Вагнер»
В Польше раскрыли масштаб поставок танков Leopard Украине
Российский суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны»
Вероятность переговоров Путина с Макроном и Шольцом в 2023 году оценили
Банк России представил новые способы расчетов между странами
Самый дорогой отдых россиян в 2022 году обошелся по цене двух квартир в Москве
В одежде жены Бибера увидели ответ на насмешки по поводу ее происхождения
Китаю предрекли «коронавирусное цунами» в лунный Новый год
Актриса Дарья Мороз рассказала о самой дорогой покупке в жизни
Российские истребители сбили в воздушном бою в ДНР два самолета и вертолет ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.