Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск основателя «Медиазоны» Верзилова

Основателя издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»).