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14:48, 9 января 2023Силовые структуры

Российский суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны»

В Москве суд отказался заочно арестовать основателя «Медиазоны» Верзилова, он в розыске
Начало событий в новости Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте основателя издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), проходящего по уголовному делу о втором гражданстве. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»), предполагающей наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 400 часов.

В открытых источниках фигурируют данные о том, что Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.

Ранее в понедельник, 9 января, стало известно, что следствие объявило его в международный розыск.

19 декабря сообщалось, что служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией. Среди задержанных был и Петр Верзилов.

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Любовь Ширижик
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