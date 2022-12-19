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10:08, 19 декабря 2022Мир

В Катаре задержали участников Pussy Riot

Служба безопасности Катара задержала участников Pussy Riot за попытку устроить акцию на ЧМ

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией, сообщает Reuters.

Среди задержанных — Петр Верзилов (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ), Вероника Никульшина (внесена в реестр иноагентов Минюстом РФ) и еще одна активистка с украинским гражданством, чье имя не называется. Они планировали выбежать на футбольное поле, чтобы привлечь внимание к боевым действиям на Украине, заключению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и проблемам с правами женщин в Иране, где с сентября продолжаются протесты.

Как говорится в заявлении организации «Кино за мир» (Cinema for Peace), Силы безопасности Катара остановили активистов, прежде чем они смогли выйти на поле. Основатель фонда организации Джака Бизиль сообщил агентству, что эту информацию подтвердил Верзилов. «Когда я переписывался с Петром, он уже находился под стражей в полиции», — сказал Бизиль.

МВД России объявило в розыск участниц Pussy Riot Анну Кузьминых, Марию Алехину и Людмилу (Люсю) Штейн.

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Виктория Кондратьева
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