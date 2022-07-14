Третью участницу Pussy Riot объявили в розыск

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Кузьминых

МВД России объявило в розыск третью участницу панк-группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В апреле МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Марию Алехину, в мае — Людмилу (Люсю) Штейн, которая сбежала из страны, переодевшись в форму курьера Delivery Club.

В 2012 году участницы панк-группы были приговорены к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя.