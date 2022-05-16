Еще одну участницу Pussy Riot объявили в розыск

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot, мундепа Басманного района Москвы Люсю Штейн

МВД России объявило в розыск участницу панк-группы Pussy Riot, муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу (Люсю) Штейн, передает «Интерфакс».

В апреле МВД России объявило в розыск другую участницу панк-группы Марию Алехину по уголовной статье.

Карточка Штейн появилась в базе разыскиваемых лиц МВД в понедельник, 16 мая, ее розыск также ведется по уголовной статье.

Летом 2021 года московского мундепа не раз задерживала полиция вместе с другими участниками Pussy Riot. Штейн находилась под административными арестами несколько раз подряд.

13 мая сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку постов участницы панк-группы Pussy Riot Люси Штейн по статье о фейках про российскую армию.

Следователи пояснили, что Штейн разместила в соцсети Twitter публикации, «содержащие ложную информацию о совершении преступлений Вооруженными силами России».