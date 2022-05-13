Посты участницы Pussy Riot начали проверять по статье о фейках про ВС РФ

СКР начал проверку постов Люси Штейн по статье о фейках про российскую армию

Следственный комитет России (СКР) начал проверку постов участницы панк-группы Pussy Riot, депутата московского района Басманный Люси Штейн по статье о фейках про российскую армию. Об этом рассказал РБК источник в ведомстве, знакомый с ситуацией.

Следователи пояснили, что Штейн разместила в соцсети Twitter публикации, «содержащие ложную информацию о совершении преступлений Вооруженными силами России».

Осенью 2021 года Штейн и еще одну участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». В начале апреля Штейн уехала из России, срезав электронный браслет слежения.

В мае Алехина сбежала из-под домашнего ареста в форме курьера Delivery Club и также уехала из страны.

В апреле сообщалось, что МВД России объявило в розыск Марию Алехину по уголовной статье.

В 2012 году Алехина и другие участницы панк-группы Pussy Riot были приговорены к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя. Россиянка вышла на свободу в декабре 2013 года по амнистии, которая была объявлена Государственной Думой по случаю 20-летия Конституции.