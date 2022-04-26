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Участницу Pussy Riot объявили в розыск

МВД объявило в розыск по уголовной статье участницу Pussy Riot Алехину

Фото: Гердо Владимир / Globallookpress.com

МВД объявило в розыск участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных ведомства, пишет ТАСС.

«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД.

21 апреля Пресненский суд Москвы заменил Алехиной ограничение свободы на год реальным сроком — россиянка должна будет отбыть в колонии 21 день. Участница Pussy Riot не явилась на заседание по изменению меры пресечения по «санитарному делу», в связи с чем под стражу ее предписано взять с момента фактического задержания.

Алехина получила год ограничения свободы по «санитарному делу». В сентябре 2021 года суд предписал ей находиться дома с десяти вечера до шести утра, а также запретил выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

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Анастасия Шейкина
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