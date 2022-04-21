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Участнице Pussy Riot заменили ограничение свободы на реальный срок

Участнице Pussy Riot Алехиной суд заменил ограничение свободы на реальный срок

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресненский суд Москвы заменил ограничение свободы на год реальным сроком участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, она должна будет отбыть в колонии 21 день. Это связано с тем, что из срока будет вычтен период уже отбытого наказания. При этом сама Алехина на заседание не явилась, так что под стражу ее предписано взять с момента фактического задержания.

Причиной для такого решения стало неоднократное нарушение режима ограничения свободы. По данным московского управления Федеральной службы исполнения наказания, Алехина выезжала за пределы Москвы, а также неоднократно не возвращалась домой к предписанному режимом ограничения свободы времени. В ведомстве обратили отдельное внимание на тот факт, что в отношении Алехиной было составлено четыре протокола за административные правонарушения.

Предложение заменить участнице Pussy Riot меру наказания на реальный срок поступило в суд в начале апреля. Изначально она была приговорена к ограничению свободы по так называемому «санитарному делу», которое было возбуждено из-за призывов к несоблюдению режима ковидных ограничений во время несогласованных акций в январе 2021 года.

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Роман Кирьянов
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