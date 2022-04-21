Участнице Pussy Riot заменили ограничение свободы на реальный срок

Участнице Pussy Riot Алехиной суд заменил ограничение свободы на реальный срок

Пресненский суд Москвы заменил ограничение свободы на год реальным сроком участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, она должна будет отбыть в колонии 21 день. Это связано с тем, что из срока будет вычтен период уже отбытого наказания. При этом сама Алехина на заседание не явилась, так что под стражу ее предписано взять с момента фактического задержания.

Причиной для такого решения стало неоднократное нарушение режима ограничения свободы. По данным московского управления Федеральной службы исполнения наказания, Алехина выезжала за пределы Москвы, а также неоднократно не возвращалась домой к предписанному режимом ограничения свободы времени. В ведомстве обратили отдельное внимание на тот факт, что в отношении Алехиной было составлено четыре протокола за административные правонарушения.

Предложение заменить участнице Pussy Riot меру наказания на реальный срок поступило в суд в начале апреля. Изначально она была приговорена к ограничению свободы по так называемому «санитарному делу», которое было возбуждено из-за призывов к несоблюдению режима ковидных ограничений во время несогласованных акций в январе 2021 года.

