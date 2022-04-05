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Участнице Pussy Riot предложили заменить ограничение свободы на реальный срок

ФСИН предложило заменить ограничение свободы Марии Алехиной на реальный срок

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подало в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказания в виде ограничения свободы на реальный срок по «санитарному делу». Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она пояснила, что такое предложение поступило в суд во вторник, 5 апреля.

После акций зимой 2021 года в поддержку основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Преображенский суд признал участницу Pussy Riot виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей.

В рамках «санитарного дела» Алехина получила год ограничения свободы.

В конце февраля сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал участницу группы Pussy Riot Алехину на 15 суток. Россиянку признали виновной по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

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Анна Щербакова
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