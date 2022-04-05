Участнице Pussy Riot предложили заменить ограничение свободы на реальный срок
Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подало в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказания в виде ограничения свободы на реальный срок по «санитарному делу». Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Она пояснила, что такое предложение поступило в суд во вторник, 5 апреля.
После акций зимой 2021 года в поддержку основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Преображенский суд признал участницу Pussy Riot виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей.
В рамках «санитарного дела» Алехина получила год ограничения свободы.
В конце февраля сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал участницу группы Pussy Riot Алехину на 15 суток. Россиянку признали виновной по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).