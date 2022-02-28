Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Хамовнический суд Москвы арестовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину на 15 суток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Алехину признали виновной по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В беседе с ТАСС знакомый россиянки Александр Софеев заверил, что она планирует обжаловать решение суда. «Ее адвокат Анастасия Сумарокова подаст жалобу на арест Алехиной», — заявил он.

Отмечается, что полицейские задержали Алехину на выходе из дома накануне, 27 февраля.

В начале месяца Алехину арестовали на 15 суток из-за публикации, сделанной ею в социальной сети Instagram в 2015 году. В этой публикации суд усмотрел публичную демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).