Назван самый простой способ поддержать здоровье без спортзала

Инструктор Антонов: Поддержать здоровье без посещения спортзала помогут прогулки

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов назвал способы поддержать здоровье без посещения спортзала. О них специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Один из самых простых способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок — это прогулки. Они улучшают работу сердца, нервной системы, нормализуют сон и повышают уровень энергии лучше любой "таблетки от усталости"», — заявил врач.

Антонов объяснил, что во время ходьбы улучшается кровообращение, мышцы получают больше кислорода, а дыхание становится глубже и ровнее. Благодаря этому прогулка помогает проснуться, снять внутреннее напряжение и быстрее восстановиться после умственной нагрузки.

По словам специалиста, ходьба также тренирует сердечную мышцу, помогает держать в тонусе сосуды, улучшает работу мозга и память, а также постепенно снижает риск многих проблем, связанных с малоподвижным образом жизни. Он добавил, что такой вид физических нагрузок помогает немного снизить вес без изнурительных тренировок.

Чтобы прогулки действительно работали, Антонов посоветовал гулять ежедневно минимум 20-30 минут в спокойном или умеренном темпе. Если же самочувствие позволяет, можно чередовать обычную ходьбу с более быстрой — это будет полезнее для сердца и сосудов.

Ранее профессор Мишель Уильямс из Центра сердечно-сосудистых исследований в Великобритании раскрыла неочевидный способ снизить риск болезней сердца. По ее словам, в этом поможет укрепление мышц грудной клетки и спины.