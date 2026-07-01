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Забота о себе
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20:33, 1 июля 2026Забота о себе

Раскрыт неочевидный способ снизить риск болезней сердца

Профессор Уильямс: Сильные мышцы спины и грудной клетки снижают риск болезней сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shurkin_son / Shutterstock / Fotodom  

Профессор Мишель Уильямс из Центра сердечно-сосудистых исследований в Великобритании рассказала, что сильные мышцы грудной клетки и спины могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Неочевидный способ защититься от болезней сердца она назвала HuffPost.

По словам Уильямс, она работала над исследованием, которое показало, что у людей с более высокой плотностью мышечной ткани риск инфаркта был ниже. Она подчеркнула, что эта связь сохранялась даже с учетом возраста, пола и других факторов риска.

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«Удивительно, что состояние скелетных мышц может быть связано с риском инфаркта», — отметила Уильямс. Она добавила, что для поддержания здоровья могут быть полезны езда на велосипеде, пилатес и упражнения на мышцы корпуса. Эксперт добавила, что выводы пока являются предварительными и для их подтверждения понадобится новое исследование.

Ранее врач-кардиолог Соломон У. Бьенсток рассказал, что ходьба помогает снизить уровень артериального давления. Чтобы получить результат, он посоветовал ходить по 20–40 минут со скоростью около пяти километров в час.

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