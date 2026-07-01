Раскрыт неочевидный способ снизить риск болезней сердца

Профессор Уильямс: Сильные мышцы спины и грудной клетки снижают риск болезней сердца

Профессор Мишель Уильямс из Центра сердечно-сосудистых исследований в Великобритании рассказала, что сильные мышцы грудной клетки и спины могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Неочевидный способ защититься от болезней сердца она назвала HuffPost.

По словам Уильямс, она работала над исследованием, которое показало, что у людей с более высокой плотностью мышечной ткани риск инфаркта был ниже. Она подчеркнула, что эта связь сохранялась даже с учетом возраста, пола и других факторов риска.

«Удивительно, что состояние скелетных мышц может быть связано с риском инфаркта», — отметила Уильямс. Она добавила, что для поддержания здоровья могут быть полезны езда на велосипеде, пилатес и упражнения на мышцы корпуса. Эксперт добавила, что выводы пока являются предварительными и для их подтверждения понадобится новое исследование.

Ранее врач-кардиолог Соломон У. Бьенсток рассказал, что ходьба помогает снизить уровень артериального давления. Чтобы получить результат, он посоветовал ходить по 20–40 минут со скоростью около пяти километров в час.