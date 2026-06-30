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Забота о себе
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20:27, 30 июня 2026Забота о себе

Врач назвал способ снизить давление без лекарств

Кардиолог Бьенсток: Ходьба со скоростью пять километров в час помогает снизить давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tynka / Shutterstock / Fotodom  

Врач-кардиолог Соломон У. Бьенсток посоветовал способ снизить артериальное давление без лекарств с помощью ходьбы. Нюансы правильной техники он назвал изданию Health.

Врач подчеркнул, что если человек двигается очень мало, то его организм получит пользу от любой прогулки. Однако, по его словам, оптимальная эффективность достигается при 20-40 минутах активной ходьбы со скоростью около пяти километров в час.

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«Лучше ходить чаще, чем на большие расстояния, но изредка», — добавил Бьенсток. По его словам, недавно было проведено исследование, в котором все участники ходили по 150 минут в неделю. Но в первой группе это время разделили на четыре дня, а во второй — на два. В итоге выяснилось, что у людей из первой группы артериальное давление снизилось сильнее.

Бьенсток также указал, что эффект от ходьбы наступает не сразу. По его словам, обычно требуется около трех месяцев, чтобы заметить устойчивое улучшение.

Ранее эксперт по фитнесу Эмиль Халимов рассказал, что физические нагрузки помогают снизить уровень тревожности. Он объяснил, что работа мышц запускает выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, отвечающих за настроение.

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