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06:00, 29 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали базовое время физической активности для снижения тревоги

Халимов: Движение работает как мягкий антидепрессант, который не вызывает привыкания
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Aleksey Mnogosmyslov / Shutterstock / Fotodom

Когда человек двигается, мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, и именно эта биохимия гасит тревогу и возвращает интерес к жизни, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что регулярная аэробная нагрузка поднимает уровень нейротрофического фактора BDNF, белка, который поддерживает рост нервных клеток и образование свежих связей в мозге. По сути движение работает как мягкий антидепрессант, который при этом не тянет за собой привыкание, дополнил он.

«Базовая норма, на которую опираются врачи, составляет 150 минут умеренной активности в неделю или около 30 минут движения 5 дней. Даже быстрая ходьба в таком объеме заметно снижает риск подавленных состояний. Подъем настроения приходит уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается за период от 4 до 6 недель регулярных тренировок», — рассказал Халимов.

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Эксперт также указал, что незнакомый спорт работает иначе, чем давно отлаженный поход в зал. Он пояснил, что когда движения отработаны до автоматизма, голова уходит в фоновый режим и почти не получает свежей пищи. Однако стоит встать на доску или взять непривычный снаряд, и мозгу приходится заново выстраивать координацию, оценивать расстояния, ловить баланс. Каждая маленькая удача в этом обучении, первый удержанный поворот, первая пройденная дистанция, отзывается отдельной порцией дофамина, и человек получает череду наград там, где привычная рутина давно остыла, отметил Халимов.

«Здесь же прячется выход из вредных привычек. Алкоголь, сигарета, бесконечная лента в телефоне дают быстрый дофаминовый всплеск, и мозг привыкает к этому короткому пути. Новый спорт дает тот же химический отклик через усилие и движение, и тяга к разрушительным сценариям постепенно слабеет сама собой», — поделился эксперт.

Ранее в июне врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами. Дерматолог Даниил Янкелевич посоветовал использовать тонер с салициловой кислотой, чтобы чистить воспалившиеся фолликулы.

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