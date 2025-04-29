Врач назвала один популярный у россиян соус особенно вредным в сочетании с шашлыками. Какой?

Врач назвала один популярный у россиян соус особенно вредным в сочетании с шашлыками.

Врач Смирнова назвала самым вредным соусом к шашлыку смесь кетчупа и майонеза

С наступлением сезона шашлыков многие задумываются не только о выборе мяса, но и о подходящем соусе, но не все популярные заправки одинаково безопасны для здоровья. Эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова рассказала, какой из них особенно вреден в сочетании с жирным мясом.

Самым вредным соусом для шашлыка является смесь кетчупа и майонеза. Первый содержит большое количество добавленного сахара и уксус, а второй отличается высоким содержанием жиров Галина Смирнова эндокринолог

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom

Такая комбинация двух соусов — очень калорийная сама по себе, а в сочетании с шашлыком из свинины или сосисками на гриле существенно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также может нарушить обмен веществ и вызывать серьезные сбои в работе желудочно-кишечного тракта, предупредила Смирнова.