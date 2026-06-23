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09:04, 23 июня 2026Ценности

Врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами

Врач Янкелевич: Тонер с салициловой кислотой снимает воспаления на ягодицах
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Даниил Янкелевич рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Эксперт предупредил, что из-за трения от одежды или закупорки волосяных фолликулов на коже могут появиться высыпания. В результате важно расчистить фолликул изнутри, а также снять воспаление.

В первую очередь доктор посоветовал очистить кожу, отказавшись при этом от жестких мочалок и скрабов, чтобы дополнительно не травмировать уже воспаленные фолликулы. Вторым этапом он порекомендовал использовать тонер с салициловой кислотой, который поможет очистить воспалительный элемент.

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Кроме того, Янкелевич рассказал о важности использования азелаиновой сыворотки. «Она антибактериальная и осветляющая поствоспалительные пятна», — пояснил врач. В завершение дерматолог напомнил об увлажнении и защите от солнца. «Легкий нежирный крем или молочко, а также на открытые зоны spf-защита, особенно если уже есть темные пятна после воспаления. Без фотозащиты они будут темнеть еще сильнее на солнце», — предупредил специалист.

Ранее в июне врачи впервые удалили увеличенные в постсоветское время ягодицы россиянки из-за проблемы. 66-летняя женщина решилась на коррекцию тела в 1993 году, однако спустя 30 лет ягодицы стали бесформенными и приносили ей дискомфорт.

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