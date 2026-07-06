Одногруппники жестоко убитого российского студента отреагировали на версию о самородке

Одногруппники убитого в Омске студента не верят, что он пошел на встречу из-за самородка

Одногруппники убитого в Омске студента сказали, что не верят в версию, что тот пошел на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, студенты учились вместе с потерпевшим на историческом факультете Омского государственного университета. Они рассказали, что их одногруппника с этой компанией ничего не могло связывать. «Звучит как выдумка. Вы видели этих людей (обвиняемых в убийстве — Прим. «Лента. ру»)? Они все как будто что-то употребляют. Один даже глаза открыть не может. Я не знаю, что их могло связывать», — сказал одногруппник пострадавшего. Девушка-одногруппница также заявила, что ни одна из версий не кажется правдоподобной.

Ранее сообщалось, что организатором жестокой расправы над 20-летним студентом в Омске оказалась его возлюбленная по имени Кира.

20 июня компания из четверых парней и двух девушек 20-24 лет связали руки и ноги студенту скотчем и перетащили его к заброшенному зданию. Там они нанесли ему множество ранений ножом в шею и грудную клетку. После этого фигуранты попытались скрыть следы, обмотав тело мусорными мешками и спрятав в яме.