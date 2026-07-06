Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:36, 6 июля 2026Силовые структуры

Одногруппники жестоко убитого российского студента отреагировали на версию о самородке

Одногруппники убитого в Омске студента не верят, что он пошел на встречу из-за самородка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Одногруппники убитого в Омске студента сказали, что не верят в версию, что тот пошел на встречу с незнакомыми людьми из-за золотого самородка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, студенты учились вместе с потерпевшим на историческом факультете Омского государственного университета. Они рассказали, что их одногруппника с этой компанией ничего не могло связывать. «Звучит как выдумка. Вы видели этих людей (обвиняемых в убийстве — Прим. «Лента. ру»)? Они все как будто что-то употребляют. Один даже глаза открыть не может. Я не знаю, что их могло связывать», — сказал одногруппник пострадавшего. Девушка-одногруппница также заявила, что ни одна из версий не кажется правдоподобной.

Ранее сообщалось, что организатором жестокой расправы над 20-летним студентом в Омске оказалась его возлюбленная по имени Кира.

20 июня компания из четверых парней и двух девушек 20-24 лет связали руки и ноги студенту скотчем и перетащили его к заброшенному зданию. Там они нанесли ему множество ранений ножом в шею и грудную клетку. После этого фигуранты попытались скрыть следы, обмотав тело мусорными мешками и спрятав в яме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из впервые атакованного ВСУ региона в 2500 километрах от границы

    В Госдуме заинтересовались судьбой пострадавших от «схемы Долиной»

    Раскрыта страшная правда о детстве самой красивой девочки в мире

    Россиянам со вкладами в банках дали важный совет

    Последствия поражения склада боеприпасов с ураном под Киевом оценили

    Жительница Москвы заставила ребенка встать на колени и целовать ее ноги

    Пашинян рассказал о будущем отношений с Россией после выборов

    Разбойник с иглой для сигар напал на пенсионерку в центре Москвы

    Член НАТО отказался от военной поддержки Украины

    ВСУ выпустили в сторону России управляемые авиабомбы и больше 800 БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok