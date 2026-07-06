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15:34, 6 июля 2026Мир

Раскрыт главный просчет Запада в отношении Ирана

Востоковед Бридже: Несмотря на желание реформ, иранцы не потерпят иностранного давления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Раскрыт главный просчет западных стран в отношении жителей Ирана. В беседе с «Царьградом» востоковед Дмитрий Бридже указал, что иностранцы путают внутреннее недовольство населения с готовностью принять внешнее вмешательство.

«В Иране может существовать критика власти, раздражение ситуацией и запрос на реформы. Но это не означает, что общество готово принять иностранное давление, военные удары или прямое вмешательство», — отметил он.

Эксперт указал, что в иранской политической культуре силен фактор национального достоинства. То есть даже критикующий систему гражданин может выступать резко против попыток других стран навязать Ирану будущее.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен призвал Россию извлечь урок из конфликта в Иране. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке показала, что только сила может успокоить НАТО.

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