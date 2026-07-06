Востоковед Бридже: Несмотря на желание реформ, иранцы не потерпят иностранного давления

Раскрыт главный просчет западных стран в отношении жителей Ирана. В беседе с «Царьградом» востоковед Дмитрий Бридже указал, что иностранцы путают внутреннее недовольство населения с готовностью принять внешнее вмешательство.

«В Иране может существовать критика власти, раздражение ситуацией и запрос на реформы. Но это не означает, что общество готово принять иностранное давление, военные удары или прямое вмешательство», — отметил он.

Эксперт указал, что в иранской политической культуре силен фактор национального достоинства. То есть даже критикующий систему гражданин может выступать резко против попыток других стран навязать Ирану будущее.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен призвал Россию извлечь урок из конфликта в Иране. По его мнению, эскалация на Ближнем Востоке показала, что только сила может успокоить НАТО.