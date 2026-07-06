Россиянам рассказали об особенностях бензина Евро-3

Автоэксперт Бобцов оценил решение о выпуске бензина стандарта Евро-3

Разрешение на выпуск бензина стандарта Евро-3, применявшегося в европейских странах в начале 2000-х годов, влечет за собой некоторые риски для автомобилистов. Так оценил решение автоэксперт Артем Бобцов, пишет «Царьград».

«Проблема будет иметь накопительный эффект, потому что от этого бензина старых стандартов остаются дополнительные пригарные смеси на стенках цилиндров в камере сгорания, и двигатель подвергается более высокой детонации. Быстрее все изнашивается», — объяснил специалист.

Многие автомобили способны спокойно работать на бензине старых стандартов, указал Бобцов. Но современные, например, китайские, изначально проектировались под топливо более высоких стандартов, объяснил он.

При этом специалист подчеркнул, что в правительстве была дискуссия на эту тему, и по ее результатам было решено, что эта мера временная. Как только позволит ситуация, отметил эксперт, от меры сразу же откажутся.

Правительство России временно смягчило требования к качеству топлива, разрешив некоторым нефтеперерабатывающим заводам до конца 2026 года выпускать бензин стандарта Евро-3. Постановление размещено на официальном портале правовых актов. Решение приняли для увеличения надежности обеспечения внутреннего рынка топливом.

Ранее глава российского региона призвал чиновников экономить бензин.