Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:39, 6 июля 2026Экономика

Глава российского региона призвал чиновников экономить бензин

Новосибирский губернатор Травников призвал чиновников сократить число поездок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе еженедельного оперативного совещания признал сложную ситуацию с топливом в регионе и поручил органам власти принять меры по его экономии. Об этом сообщает местный портал НГС.

В том числе он приказал чиновникам снизить число выездных совещаний и командировок с длительными поездками. «Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, подумать, может быть, какие-то из них разумно перенести на более удобные даты», — объяснил глава области.

Одновременно он призвал не допустить снижения качества оказания государственных и муниципальных услуг и поблагодарил автомобилистов, пропускающих на АЗС без очереди машины скорой помощи, коммунальную технику и мусоровозы.

По словам Травникова, главной задачей региональных властей остается обеспечение бесперебойной работы транспорта экстренных служб, коммунальной техники, общественного транспорта и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона. Предположительных сроков, когда ситуация с обеспечением региона улучшится, он не назвал.

Губернатор подчеркнул, что повышенный спрос совпал с сокращением производства на нефтеперерабатывающих заводах, а потребительский ажиотаж создает дополнительные сложности. В результате многие независимые нефтетрейдеры не могут купить топливо по прежним ценам или же не в состоянии достать его.

Ранее сообщалось, что правительство до конца текущего года в целях улучшения ситуации на топливном рынке разрешило оборот бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-3».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

    Перечислены тайные функции Windows

    Глава российского региона призвал чиновников экономить бензин

    Сербия сделала заявление о введении санкций против России

    Россия ударила по производящим дроны для ВСУ предприятиям в Киеве

    Страна НАТО рекордно нарастила поставки лакомства в Россию

    В России импортозаместили могучие двигатели для Aurus

    Визажист заключил в рабство в отеле Индии двух актрис и принудил их к проституции

    Врачи предупредили об указывающих на серьезные болезни изменениях стоп

    17 акушерок из одной больницы одновременно забеременели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok