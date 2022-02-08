Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 15 суток. Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По информации издания, причиной ареста стала публикация, сделанная Алехиной в социальной сети Instagram в 2015 году.

В этой публикации суд усмотрел публичную демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Полиция задержала Алехину в понедельник, 7 февраля, после посещения ею инспектора ФСИН. Ее доставили в ОВД по Тверскому району.

В сентябре 2021 года Алехина была приговорена судом к году ограничения свободы. Причиной для этого стало подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованных акций, который прошли в Москве 23 января того же года. Она обязана дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН, также ей запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в митингах и покидать столицу.