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Участницу Pussy Riot задержали в Москве

Полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Марию Алехину

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве полиция задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По информации издания, полиция задержала Алехину после посещения инспектора ФСИН, в настоящий момент ее должны доставить в ОВД по Тверскому району.

Причина задержания не уточняется.

В сентябре 2021 года Алехина была приговорена к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованных акций, прошедших 23 января 2021 года в столице. По условиям приговора ей запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в митингах и покидать Москву. Также она обязана дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.

Письмо в защиту Марии подписали подписали более 40 европейских и американских актеров, музыкантов и певцов, включая Вупи Голдберг и Джиллиан Андерсон.

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Роман Кирьянов
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