В Госдуме сделали уточнение по поводу авторизации с помощью иностранной почты

Депутат Боярский заявил, что россияне могут использовать иностранную почту для авторизации

Россияне смогут использовать иностранную почту для авторизации на российских сервисах после того, как президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для владельцев российских интернет-ресурсов за это. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с РИА Новости.

«Если кто-то когда-то зарегистрировался на иностранную почту, мы, конечно, приветствуем переход на отечественные решения. Тем не менее [с использованием иностранной почты] можно будет работать», — сделал уточнение депутат.

Он также добавил, что штрафовать будут владельцев интернет-страниц, предусматривающих возможность авторизоваться через иностранный сервис. Новые правила необходимы для того, чтобы подтолкнуть российских разработчиков исключить такую возможность на их сервисах.

26 июня Путин подписал закон, согласно которому владельцев сайтов, которые нарушают правила авторизации российских пользователей, будут штрафовать на суммы до 700 тысяч рублей. Уточняется, что теперь посетители ресурсов могут зайти в аккаунт только с помощью российского номера телефона, единой биометрической системы, портала «Госуслуги» или другого информационного ресурса, который принадлежит российской компании или гражданину России.