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15:36, 6 июля 2026Моя страна

В Новосибирске нашли способ выращивать природный антибиотик в биореакторе

В НГУ запатентовали способ культивировать природный антибиотик из микроводорослей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирске ученые придумали, как культивировать в биореакторе микроводоросли, которые дают природный антибиотик, и запатентовали свой метод. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).

Речь идет о красной водоросли Porphyridium purpureum, из которой получают белки и пигменты с противоопухолевым и антиоксидантным действием. Это природный «антибиотик» без побочных эффектов, но раньше водоросль выращивали только в крошечных пробирках. Секрет патента в том, что вместо обычных лопастных мешалок, которые часто повреждают нежные клетки, ученые решили использовать вращающуюся внутри реактора пластиковую шайбу. Она создает аккуратный водоворот, который мягко и равномерно перемешивает густую и вязкую массу, поднося к каждой клетке питание и свет.

Чем гуще становится культура по мере роста, тем лучше работает этот водоворот — он подхватывает нижние слои и заставляет их циркулировать, так что водоросли не оседают на дно и не гибнут. Технология позволяет перейти от лабораторных объемов в несколько миллилитров к десяткам литров. Этого достаточно для реального производства косметических, пищевых и фармацевтических компонентов. Сейчас ученые ищут промышленных партнеров, чтобы запустить этот процесс и не зависеть от импортного сырья.

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Патент был разработан НГУ в сотрудничестве с Институтом биологии Южных морей РАН в Севастополе, где хранятся коллекции морских микроводорослей. «Цель нашего проекта — в переходе от классической гидродинамики непосредственно к техническим и инженерным решениям для биотехнологий, фактически мы работаем на стыке физики, биологии и химии», — рассказал руководитель лаборатории перспективных энергоэффективных технологий Физического факультета НГУ и соавтор патента Игорь Наумов.

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