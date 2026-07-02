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20:38, 2 июля 2026Моя страна

В России создали роботов для социализации детей с аутизмом

На Камчатке создали роботов «Дима» для социализации детей с аутизмом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга создали роботов для социализации детей с аутизмом. Об этом рассказала исполняющая обязанности ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец «Российской газете».

Речь идет об антропоморфных роботах «Дима» с подвижными руками и головой. Устройство, способное воспроизводить человеческую мимику, оснащено экраном, микрофоном и динамиками. Робот способен много раз повторять задания, выстраивать сценарий общения и помогать детям осваивать навыки взаимодействия.

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Известно, что проект победил в программе «ТехноВосток 2030» в 2025 году. «Представили фонду свою разработку, получили поддержку, а затем стали победителями университетского трека и получили финансирование на развитие — три миллиона рублей на создание этой первой мелкосерийной партии. Передача тиража — не финальная точка, а этап большого проекта, цель которого — серийное производство и масштабирование на всю страну», — поделилась Ребковец.

В ноябре 2025 года россияне придумали роботов для сбора ягод. Ученые ведущего технического университета Прикамья решили создать три вида автоматизированных агентов-помощников.

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