Россияне придумали роботов для сбора ягод

Ученые ведущего технического университета Прикамья создали робота для сбора ягод
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Пермяки придумали роботов для сбора ягод. Подробностями делится RG.RU.

Ежегодно по всей России ягоды вручную собирают около 50 тысяч сезонных рабочих. Чтобы облегчить этот труд, ученые ведущего технического университета Прикамья решили создать три вида автоматизированных агентов-помощников. Каждый выполняет свою часть операций: компактные разведчики обнаруживают ягоды и строят карту местности, манипуляторы аккуратно снимают урожай, а бункеры доставляют до необходимой точки.

Отмечается, что россияне уже изготовили первую 40-сантиметровую модель, которая передвигается на гусеницах. Она оснащена инфракрасными датчиками для выявления препятствий и магнитными энкодерами — устройствами, преобразующими механическое вращение в точные цифровые данные о местоположении и скорости.

При этом руководить роботами будет специальная система. По радиосвязи она сможет обмениваться данными с каждым в группе и подавать команды.

В марте казанские инженеры создали беспилотник нового поколения.

