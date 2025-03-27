Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

В Казани инженеры показали почти невидимый беспилотник нового поколения «Аватар»

Команда казанских авиаинженеров представила инновационные беспилотные системы, способные выполнять широкий спектр задач. Один из главных проектов — «Аватар», легкий беспилотник самолетного типа, собранный из композитных материалов, сообщают «Вести. Татарстан».

При весе всего три килограмма его размах крыла составляет 1,8 метра. Благодаря аэродинамичному дизайну и малошумным двигателям дрон практически незаметен в воздухе. Он способен разгоняться до 160 километров в час и поддерживать устойчивую связь с оператором на дистанции до 40 километров.

Оборудование дрона включает в себя три камеры: камеру с 30-кратным оптическим зумом для детальной съемки, тепловизор для ночного наблюдения, основную операторскую камеру для контроля полета.

Как рассказал один из разработчиков, Егор Тарасов, управление дроном интуитивно понятно: после ручного запуска пилот может переключиться на дистанционное управление через пульт. При этом для безопасности оператор может вынести антенну с ретранслятором на 50 метров от своего местоположения.

Военные уже высоко оценили потенциал этой разработки: четыре «Аватара» успешно применяются в боевых условиях.

Еще одной инновацией стал беспилотный наземный транспортник «Сверчок». Этот мобильный робот предназначен для доставки боеприпасов, медикаментов и продовольствия на передовые позиции, а также для эвакуации раненых. Он способен перевозить до 120 килограммов груза и передвигаться на расстояние более 10 километров от оператора.

В отличие от гусеничных аналогов, «Сверчок» использует колесную базу, что делает его легче, быстрее (до 25 километров в час) и менее энергозатратным. По словам инженера Алексея Петрова, конструкция машины включает в себя: танковый поворот, позволяющий мгновенно развернуться на месте; амортизаторы, сглаживающие неровности рельефа; мощные дальние фары для работы в темное время суток.

Благодаря этим технологиям беспилотники казанских инженеров способны значительно повысить эффективность операций и безопасность личного состава в сложных условиях.

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