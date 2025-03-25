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16:22, 25 марта 2025Моя страна

Российские ученые создали уникальную систему быстрого прогнозирования цунами

Ученые из Новосибирска создали систему быстрого прогнозирования цунами
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Matt Paul Catalano / Unsplash

Ученые из Новосибирска создали систему быстрого прогнозирования цунами. Об этом сообщили в пресс-службе Института автоматики и электрометрии СО РАН.

Уникальное устройство за считаные минуты предсказывает распространение волн. Аппаратный ускоритель устанавливается на обычный компьютер, анализирует данные с океанских датчиков и вычисляет параметры возможного цунами.

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По данным специалистов, по мощности он сопоставим с суперкомпьютером. Тем временем точность прогнозирования составляет примерно 90 процентов.

Отмечается, что подобная система особенно актуальна для прибрежных зон Сахалина, Камчатки и Японии, где волна может достичь берега уже через 25-30 минут после землетрясения.

Ранее ученые Сибирского государственного медицинского университета успешно испытали уникальный препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Препарат прошел доклинические исследования.

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