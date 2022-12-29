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15:25, 29 декабря 2022Силовые структуры

Адвокат заявил о требовании следствия заочно арестовать основателя «Медиазоны»

Адвокат Соловьев: следствие требует заочного ареста основателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следствие потребовало заочного ареста основателя «Медиазоны» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), участника панк-группы группы Pussy Riot Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщил в разговоре с ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.

Собеседник агентства отметил, что, по мнению правоохранителей, его подопечный нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана. По словам Соловьева, следствие уже направило ходатайство о заочном аресте Верзилова в Басманный суд.

«Заседание суда назначено на 9 января 2023 года», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией. Отмечалось, что среди задержанных был и Петр Верзилов.

Как уточняет ТАСС, основатель «Медиазоны» проходит обвиняемым по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ. Расследование дела ведет Следственный комитет России.

В открытых источниках фигурируют данные о том, что Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России. В соответствии с законом, при отсутствии подачи уведомления о получении второго гражданства ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

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Варвара Кошечкина
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