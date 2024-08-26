Суд признал законным приговор экс-издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС России

Московский городской суд признал законным заочный приговор, который был вынесен экс-издателю «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.
По данным агентства, Мосгорсуд оставил ранее вынесенный фигуранту приговор Басманного районного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
2 апреля текущего года Верзилов получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.