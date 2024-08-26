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17:00, 26 августа 2024Силовые структуры

Суд признал законным приговор экс-издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС России

Суд признал законным приговор Петру Верзилову по делу о фейках об армии
Начало событий в новости Экс-издателю «Медиазоны» Верзилову вынесли приговор за фейки о Российской армии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным заочный приговор, который был вынесен экс-издателю «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

По данным агентства, Мосгорсуд оставил ранее вынесенный фигуранту приговор Басманного районного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

2 апреля текущего года Верзилов получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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      Анна Габай
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