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18:41, 1 апреля 2024Силовые структуры

Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

Прокурор запросил 8,5 года экс-издателю «Медиазоны» Верзилову за фейки о ВС РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил 8,5 года лишения свободы бывшему издателю «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петру Верзилову (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) за фейки о Российской армии. Об этом сообщают «Известия».

В ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель прокуратуры заявил, что считает доказанной вину подсудимого в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти»).

Верзилова судят заочно во второй раз после того, как Мосгорсуд отменил ему заочный приговор. Дело было возвращено на пересмотр.

Дело в отношении Верзилова было возбуждено после его публикаций в социальных сетях, посвященных событиям в Буче. По данным следствия, в них он пытался сформировать у россиян ложное представление о целях СВО.

9 января Верзилова объявили в международный розыск по обвинению в преступлении по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»). В открытых источниках фигурируют данные о том, что Верзилов в 2005 году стал владельцем канадского паспорта, оставаясь гражданином России.

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      Любовь Ширижик
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