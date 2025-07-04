Врачи 56 лет не могли поставить женщине диагноз

Metropoles: Бразильянке с выпавшими зубами 56 лет не могли диагностировать рахит

В Бразилии медики на протяжении 56 лет не могли поставить диагноз местной жительнице Марии Лусии де Альмейде Гомес. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Проблемы со здоровьем у Гомес возникли, когда ей было всего два года. По мере взросления у нее искривились ноги, преждевременно выпали зубы, появились боли в ступнях и проблемы с челюстью. Женщина, всю жизнь принимавшая обезболивающие и противовоспалительные препараты, перенесла 12 операций, но они не дали результата.

Когда бразильянке исполнилось 58 лет, врачи смогли поставить ей диагноз — X-сцепленный гипофосфатемический рахит. Специалисты назначили Гомес в качестве терапии лишь один препарат, благодаря которому качество ее жизни значительно улучшилось. Уточняется, что без лекарственного средства все симптомы быстро возвращаются, поэтому прерывать его прием женщине нельзя.

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