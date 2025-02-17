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21:01, 17 февраля 2025Забота о себе

Мужчина забыл собственное имя из-за редкой болезни

Daily Mail: Американец Райан Альто забыл свое имя из-за болезни мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

48-летний американец Райан Альто забыл собственное имя из-за редкого заболевания головного мозга. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail.

Мужчина столкнулся с симптомами, похожими на симптомы гриппа, в октябре 2024 года. Затем он начал хуже ориентироваться в пространстве. Спустя неделю после появления симптомов жена убедила Альто обратиться к врачу — к тому моменту он перестал реагировать на свое имя и начал видеть галлюцинации. В течение следующих пяти дней у американца начались припадки, его сердце останавливалось, он перестал различать окружающих.

Еще через две недели Альто поставили диагноз: анти-NMDA-рецепторный энцефалит — редкое нейроиммунологическое заболевание. Оно заставляет организм вырабатывать антитела, атакующие рецепторы в головном мозге, вызывая отеки и ряд неврологических и психиатрических симптомов, включая нарушение речи и ходьбы. Врачи отмечают, что спровоцировать заболевание могут раковые опухоли и некоторые виды вирусов герпеса, хотя что именно стало триггером в случае Альто, неизвестно.

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Мужчина впал в восьминедельную кому, и даже когда он вышел из нее, не мог ходить, стоять, поднимать руки, а его галлюцинации продолжались — он верил, что плюшевая собака настоящая. По словам женщины, случай ее мужа осложняется образованием тромбов по всему телу. Однако она считает, что он уже добился больших успехов в восстановлении.

Он способен следить за людьми глазами, сосать кусочки льда, когда его кормят, поднимать руки, ноги и тело с кровати, говорить с помощью своего речевого клапана на трахее. Но NMDA-энцефалит иногда вызывает кратковременную потерю памяти (часто временную). Как в фильме «50 первых свиданий», мозг Райана перезагружается каждые несколько минут, что вызывает у него крайнюю фрустрацию

Дженнифер

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