Названы четыре опасных для гипертоников продукта

Кардиолог Чайковская рассказала, что соль и красное мясо повышают давление

Кардиолог Мария Чайковская рассказала, что определенные продукты и напитки повышают артериальное давление, из-за чего они опасны для гипертоников. Их доктор назвала в Telegram-канале.

Так, в список опасных для гипертоников продуктов врач включила соль и красное мясо. По словам кардиолога, при повышенном давлении вредны мясные консервы, пельмени, сосиски и колбасы, так как в них очень много соли, а также консервантов и красителей.

«Ни в одном из исследований не сравнивали, чей вклад в гипертонию выше, у мяса или соли. Влияние обоих чрезвычайно высокое. Белое мясо тоже может повышать давление, но в значительно меньшей степени, чем красное», — объяснила доктор.

Она добавила, что гипертоникам также вредны сладости: они провоцируют набор лишнего веса, что также повышает давление. Кроме того, врач назвала опасными при этом заболевании спиртные напитки. «Алкоголь повышает давление сразу после употребления у большинства людей», — предупредила Чайковская.

Ранее кардиолог Колумбус Батист подсказал простой способ взять под контроль давление. Он посоветовал ежедневно есть листовую зелень и ходить на прогулки.