Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

Кардиолог Батист: Зелень и прогулки помогут предотвратить скачки давления

Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист. Такой совет он дал в эпизоде подкаста Plant Based News, пишет Daily Mirror.

Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи. «В них содержатся пищевые нитраты, которые действительно могут помочь расширить сосуды и улучшить функцию эндотелия», — объяснил врач.

Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени. «Прогуляйтесь на солнце. Даже небольшое количество солнечного света может высвободить запасы нитратов и поможет улучшить контроль артериального давления», — подсказал он.

Ранее россиянами рассказали, как поддерживать артериальное давление без лекарств. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина считает, что иногда достаточно правильно питаться, соблюдать режим сна и заниматься спортом, чтобы снизить давление.