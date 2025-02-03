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11:34, 3 февраля 2025Забота о себе

Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

Кардиолог Батист: Зелень и прогулки помогут предотвратить скачки давления
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление зелени и прогулки на свежем воздухе помогут предотвратить скачки артериального давления, считает кардиолог Колумбус Батист. Такой совет он дал в эпизоде подкаста Plant Based News, пишет Daily Mirror.

Батист отметил, что всегда рекомендует для здоровья сердца есть капусту, горчицу и любые другие зеленые листовые овощи. «В них содержатся пищевые нитраты, которые действительно могут помочь расширить сосуды и улучшить функцию эндотелия», — объяснил врач.

Батист добавил, что с помощью простого трюка можно добиться максимальной пользы от зелени. «Прогуляйтесь на солнце. Даже небольшое количество солнечного света может высвободить запасы нитратов и поможет улучшить контроль артериального давления», — подсказал он.

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