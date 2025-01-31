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15:27, 31 января 2025Забота о себе

Врач дала советы по поддержанию здорового давления без лекарств

Терапевт Волгина: В некоторых случаях нормализовать давление поможет сон
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

В некоторых случаях поддерживать здоровое артериальное давление можно без лекарств, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. В комментарии Life.ru врач перечислила способы сделать это.

«В случае вегетативной дисфункции нормализовать артериальное давление можно коррекцией образа жизни: регулярным правильным питанием, дозированными физическими нагрузками, соблюдением режима сна», — дала совет врач.

По словам Волгиной, если давление снижается из-за чрезмерных нагрузок или при беременности, то нормализовать его поможет сон. Кофеинсодержащие напитки поднимут давление лишь на короткий период, но они могут спровоцировать повышенный пульс и тревогу, предупредила доктор.

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Волгина обратила внимание на то, что пониженное давление может развиваться из-за серьезных болезней — пороков сердца, эндокринных патологий, болезней мозга, печени. В этих ситуациях опасно заниматься самолечением, уточнила доктор.

Ранее Волгина предупредила, что люди, перенесшие депрессию или тяжелую форму коронавируса, имеют высокую вероятность возникновения болезни Альцгеймера. По ее словам, болезнь обычно развивается в возрасте старше 70 лет, но в некоторых случаях может начаться и у более молодых людей.

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