Людей с одним диагнозом предупредили о риске возникновения болезни Альцгеймера

Доцент Волгина: у людей с депрессией выше риск развития болезни Альцгеймера

Люди, перенесшие депрессию или тяжелую форму коронавируса, имеют высокую вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Об этом «Известиям» сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Волгина добавила, что болезнь Альцгеймера, как правило, начинается у людей старше 70 лет. Однако у пациентов, имеющих в анамнезе психические расстройства или инсульт, заболевание может проявиться и в более молодом возрасте.

«У человека интеллектуальной профессии, ведущего здоровый образ жизни, риск развития болезни Альцгеймера ниже. А у того, кто занимается физическим трудом и имеет вредные привычки, выше», — отметила специалист.

Ранее психиатр и специалист по заболеваниям головного мозга Дэниэл Амен рассказал, что болезнь Альцгеймера начинает развиваться задолго до появления каких-либо характерных симптомов, поэтому важно обращать на едва заметные изменения в поведении человека. Первым и самым наиболее часто игнорируемым признаком заболевания врач назвал постепенно прогрессирующее ухудшение памяти.

