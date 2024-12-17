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13:30, 17 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал четыре едва заметных признака начинающейся болезни Альцгеймера

Невролог Амен отнес перепады настроения к ранним признакам болезни Альцгеймера
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

Болезнь Альцгеймера начинает развиваться задолго до появления каких-либо характерных симптомов, поэтому важно обращать на едва заметные изменения в поведении человека, предупредил врач-невролог, дементолог Амен. Его слова приводит издание Daily Mail.

Первым и самым наиболее часто игнорируемым признаком болезни Альцгеймера врач назвал постепенно прогрессирующее ухудшение памяти. Кроме того, он призвал особенно насторожиться, если у человека появились проблемы с подбором подходящих слов. Невролог отметил, что сначала симптомы нарушения мышления носят эпизодический характер, но по мере развития болезни станут более ярко выраженными.

Также к ранним проявлениям ментального нездоровья Амен отнес необъяснимые перепады настроения. Он указал, что депрессивное настроение при болезни Альцгеймера, вероятнее всего, объясняется тем, что из-за нее снижается активность лобных долей головного мозга, отвечающих за поведение и эмоции. По этой же причине некогда спокойные и рассудительные люди становятся импульсивными и недальновидными, добавил невролог.

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Наконец, Амен посоветовал не игнорировать внезапно появившуюся и постоянно прогрессирующую рассеянность и снижающуюся концентрацию внимания, из-за которой человеку становится сложно усваивать новую информацию и сосредоточиться на выполнении дел.

Ранее невролог Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, которые обнаружили связь между быстрым старением лица и вероятностью развития деменции. Врач подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены риску развития когнитивных расстройств, включая деменцию.

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