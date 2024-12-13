Россиянам подсказали способ определить риск деменции по внешности

Гериатр Новоселов: быстро стареющие люди больше подвержены риску деменции

Врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов прокомментировал исследование китайских ученых, которые обнаружили связь между быстрым старением лица и вероятностью развития деменции. Врача цитирует «Вечерняя Москва».

Специалист подтвердил, что люди, выглядящие старше своего возраста, больше подвержены риску развития когнитивных расстройств, включая деменцию. «И если у вас в окружении есть знакомый, который в 50 выглядит на 80, то вы понимаете, что у него процесс старения, то есть инволюция, идет быстрее. Это связано не только с внешним видом», — отметил он, добавив, что у такого человека с большей вероятностью быстрее стареют скелетная мускулатура и мозг.

Сейчас людей, которые медленно стареют, стало больше, продолжил гериатр. Однако синдром ускоренного старения может наблюдаться и у людей с тяжелыми заболеваниями — раком, ожирением, диабетом второго типа, метаболическим синдромом, добавил врач. У них риск деменции также будет выше, отметил он.

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