Установлена неожиданная причина развития болезни Альцгеймера

The Times: воспаление во рту может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Несоблюдение правил гигиены полости рта может спровоцировать развитие многих заболеваний, в том числе эректильную дисфункцию, сахарный диабет второго типа и даже болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на выводы ученых.

По данным благотворительной организации по исследованию деменции Alzheimer's Research UK, провоцирующие заболевание десен бактерии способны проникать в мозг и уничтожать нейроны, а значит, они могут стать причиной развития деменции. Также эти микроорганизмы вредят сердечно-сосудистой системе. «Эти бактерии выделяют разрушительные ферменты, которые затрудняют расширение кровеносных сосудов. Специалисты давно установили связь воспалений во рту с развитием тяжелых заболеваний», — заявила стоматолог Виктория Сэмпсон, добавив, что ученые также выявили связь между заболеваниями полости рта и колоректальным раком.

Для снижения риска развития опасных болезней необходимо регулярно и правильно ухаживать за полостью рта, говорится в материале. Кроме использования традиционной зубной щетки важно пользоваться и электрической, скребком для языка, зубной нитью. Также при уходе за зубами следует избегать паст, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS), предупредили эксперты.

Помимо этого, для здоровья зубов и десен важно достаточно пить — это поможет избежать сухости слизистых. По словам экспертов, слюна необходима для поддержания баланса микробиома полости рта, расщепления сахаров и удаления вредных бактерий.

Ранее стоматолог Ният Кадиева перечислила причины потемнения зубов. Главными из них она назвала большое количество фтора в питьевой воде и особенности питания.