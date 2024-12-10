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16:24, 10 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты неочевидные причины потемнения зубов

Стоматолог Кадиева назвала особенности питания причиной потемнения зубов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Стоматолог, пародонтолог Ният Кадиева рассказала, что в большинстве случаев зубы могут менять цвет из-за наличия большого количества фтора в воде и особенностей питания. Неочевидные причины потемнения зубов врач раскрыла в комментарии «Газете.Ru».

По словам Кадиевой, в некоторых регионах России вода насыщена фтором. Из-за этого может развиваться флюороз — появление на зубах пятен, цвет которых варьируется от белого до темно-коричневого.

Однако в подавляющем большинстве случаев на цвет зубов влияет то, что человек ест и пьет, добавила стоматолог. Кроме того, зубы темнеют из-за курения, добавила Кадиева. «Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — объяснила она.

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Зубы могут темнеть и из-за возрастного изнашивания эмали, приема некоторых лекарств, работы на вредных производствах, развития кариеса, использования некоторых видов пломб, уточнила стоматолог. Она также заверила, что качественная гигиена и профессиональный уход в стоматологии помогут избежать проблем с зубами.

Ранее стоматолог Лариса Юдина научила сладкоежек правильно ухаживать за зубами. Среди прочего она посоветовала избегать липнущих к зубам сладостей.

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