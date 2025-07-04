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15:27, 4 июля 2025Ценности

Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о ликвидации «Лаборатории моды»

Невестка Зайцева Ромашкина: Ликвидация «Лаборатории моды» началась в 2020 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Невестка модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина высказалась о ликвидации «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева». Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Генеральный директор Дома моды заявила, что «Лаборатория моды» была поставлена на паузу во время пандемии коронавируса в 2020 году, еще при жизни ее основателя. По словам Ромашкиной, обучение было сложно переформатировать в онлайн-формат из-за вовлеченности модельера в работу студентов.

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Впоследствии сын Зайцева Егор принял решение во временную паузу не поддерживать юридическую жизнедеятельность организации. Тогда же начался процесс закрытия, в частности, была подана заявка на ликвидацию, которая только сейчас получила официальный статус.

«Ликвидация юрлица "Лаборатории моды" в данный момент никаким образом не влияет на работу Дома моды. (...) Мы наводим порядок и готовимся к новому витку возрождения великого бренда и его проектов», — подытожила Ромашкина.

Генеральным директором Дома моды Зайцева Екатерина Ромашкина стала в июле 2024 года. До этого владельцем АО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» был его сын Егор Зайцев.

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